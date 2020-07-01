Явка на голосовании по поправкам к конституции в Москве достигла 43,88%

https://static.news.ru/photo/fe002d3e-bb84-11ea-b6fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что явка на голосовании по поправкам в конституцию в столице к 12:30 составила 43,88%.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.

Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 57,43%. Активнее всех участие в голосовании принимают жители Тывы — 88,25%, Чечни — 85,89% и Кемеровской области — 84,78%. Наиболее низкая явка фиксируется в Мурманской области — 32,68%.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин после голосования получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели. Российский лидер приехал на избирательный участок № 2151, где он голосует традиционно. Участок расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, появление Путина на голосовании без маски и перчаток не связано с пренебрежением мерами безопасности.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.