Явка на голосовании по поправкам к конституции в Москве достигла 43,88%

Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что явка на голосовании по поправкам в конституцию в столице к 12:30 составила 43,88%.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.
Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 57,43%. Активнее всех участие в голосовании
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин после голосования получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели. Российский лидер приехал на избирательный участок № 2151, где он голосует традиционно. Участок расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, появление Путина на голосовании без маски и перчаток не связано с пренебрежением мерами безопасности.
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.
В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.
В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.
В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.
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