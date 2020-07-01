В ЦИК перечислили регионы с самой высокой и низкой явкой

https://static.news.ru/photo/ade94d50-bb78-11ea-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Центральная избирательная комиссия РФ назвала регионы, где явка на голосовании по поправкам в конституцию оказалась самой высокой и самой низкой.

Согласно данным онлайн-табло ЦИК, самыми активными оказались на 10:30 мск 1 июля голосов отдали жители Чечни — 84,62% и Кемеровской области — 81,29%.

Наиболее низкая явка фиксируется в Мурманской области — 32,68%.

1 июля — последний день, когда можно проголосовать за или против поправки в конституцию.

Ранее зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что принято решение отображать первые результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ практически в онлайн-режиме в информационном центре ЦИК с момента поступления данных, начиная с Дальневосточного Федерального Округа (ДФО).

Как писал NEWS.ru, в голосовании по поправкам приняли участие 55,22% избирателей по всей стране.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.