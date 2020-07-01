Явка на голосовании по поправкам превысила 55%

https://static.news.ru/photo/c1b03762-bb6f-11ea-8487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие более 55% процентов избирателей по всей стране. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

За шесть дней, предшествующих основному дню голосования 1 июля, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования, — сказала она журналистам.

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально должно было состояться 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

Список поправок содержит несколько сотен изменений. Они закрепляют понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, верховенство российских законов над решениями международных органов. Одна из поправок предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост главы государства, несмотря на наличие конституционного ограничения.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане могут отметить свой вариант.

Ранее NEWS.ru писал, что в шести сёлах Чукотки зафиксирована 100-процентная явка на голосовании по поправкам. По данным регионального правительства, в 17 населённых пунктах своё мнение выразили более 90% населения.