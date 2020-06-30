В шести сёлах Чукотки зафиксирована 100% явка на голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/007d5122-bb67-11ea-9752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители шести сёл Чукотки, включённые в списки участников голосования по поправкам в конституцию, обеспечили 100% явку. К 15.00 (06.00 мск) явка в регионе превышала 70%.

По данным регионального правительства, в 17 населённых пунктах своё мнение выразили более 90% населения.

В числе самых активных районов оказался городской округ Эгвекинот, в котором проголосовали свыше 85% от включённых в списки участников голосования, и Провиденский городской округ — более 82%.

Как сообщает Избирательная комиссия округа, нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования не регистрировалось.

Всего на Чукотке работают 55 избирательных участков, среди которых пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 участников голосования, более половины из них высказали своё мнение с 25 по 30 июня. Досрочно проголосовали в труднодоступных местностях более 1700 человек.

Как писал NEWS.ru, россияне 1 июля смогут проголосовать по поправкам в Конституцию страны на четырёх участках на территории Украины. Они открылись вовремя в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе.

Также избирательные участки открылись в Москве . Избиратели 1 июля до 20:00 смогут высказать своё мнение на 3,6 тысячи участках, из которых 178 находятся в следственных изоляторах и больницах. Пять участков устроены в торговых центрах и «Москва-Сити»: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК «Око», IQ-Квартал, «Афимолл-сити» и Гостином Дворе.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания его президентом в 2012 году.