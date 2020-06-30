Основной день голосования по Конституции начался в Москве

https://static.news.ru/photo/55eec570-bb5b-11ea-97bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам в Конституцию. Избиратели 1 июля до 20:00 смогут высказать своё мнение на 3,6 тысячи участках, из которых 178 находятся в следственных изоляторах и больницах.

Пять участков устроены в торговых центрах и «Москва-Сити»: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК «Око», IQ-Квартал, «Афимолл-сити» и Гостином Дворе, сообщает РИА Новости.

Помогут провести голосование 45 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий. На участках обеспечены меры безопасности, вызванные угрозой распространения коронавируса. Также безопасным будет бесконтактное голосование на дому.

В наблюдатели записались более 20 тысяч человек. Видеонаблюдение на всех участках 1 июня будет вестись седьмой день подряд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что явка на голосовании в Бурятии до открытия избирательных участков 1 июля составляла 56,5%. Свой выбор с 25 июня сделали 135,5 тыс. человек, 96 822 из них пришли на участки для голосования. Голосование 1 июля проходит на 837 избирательных участках, из которых 23 — временные. Голосуют в том числе известные и знаменитые в республике люди.