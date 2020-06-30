Явка на голосование в Бурятии составила 56% до 1 июля

https://static.news.ru/photo/373f29a6-bb53-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Явка на голосование в Бурятии до открытия избирательных участков 1 июля составляла 56,5%. Свой выбор с 25 июня сделали 135,5 тыс. человек, 96 822 из них пришли на участки для голосования.

Голосование 1 июля проходит на 837 избирательных участках, из которых 23 — временные. Голосуют известные и знаменитые в республике люди, сообщает ТАСС.

Так, композитор Виктор Усович считает самой важной поправкой ту, которая касается демографической ситуации в стране. Почётные гражданин республики считает, что поддержка материнства и детства не должна быть случайной, «одноразовой» — она должна носить систематический характер.

Явка в Забайкалье на 10:00 по местному времени составила 49%. Самыми активными оказались Петровск-Забайкальский, где проголосовали 69%, Агинский, Могойтуйский, Дульдургинский районы. Свыше 67% в Калганском районе. Жалоб на проведение голосования пока не поступало.

Амурская область проголосовала с результатом 46,91%, это 291 552 жителя. В ЗАТО Циолковский у строящегося космодрома Восточный явка составила 53,25%. Город расположен в 200 км от областного центра, в нём проживают 6,5 тыс. человек. На территории ЗАТО работают два участка, ещё один — на территории космодрома в вахтовом городке «Ангара».

Явка в Якутии составила более 41%, там избирательные участки работают уже два часа. В целом жители Дальнего Востока голосуют уже несколько часов. В Сахалинской, Магаданской областях, на Чукотке, Камчатке, в Приморье, ЕАО явка превысила 50%. В Хабаровском крае на избирательные участки пришли свыше 30% голосующих. Сообщений о серьёзных нарушениях не поступало.

На Чукотке полностью проголосовали уже три села, там явка составила 100%. Это Хатырка, Алькатваам, Чуванское. Всего там проголосовали уже 65,67% жителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что явка на голосование по поправкам к Конституции составила 48,64% в Приморье. Это данные избиркома по состоянию на 10:00 по местному времени.