Четыре участка для голосования по Конституции РФ открылись на Украине

https://static.news.ru/photo/28906aa8-bb64-11ea-89f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россияне 1 июля смогут проголосовать по поправкам в Конституцию страны на четырёх участках на территории Украины. Они открылись вовремя в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе.

В Киеве первой проголосовала жительница Тулы, пришедшая в посольство к 08:00 мск, сообщает ТАСС. В разговоре с корреспондентом агентства она пояснила, что приехав на Украину в гости, не смогла покинуть страну из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Пропустить голосование женщина, по её словам, не могла.

Это мой долг. Я принимаю участие во всех избирательных кампаниях, — объяснила россиянка.

Обстановка возле посольства и консульств России спокойная. При этом в центре Харькова собираются радикалы, которые собираются помешать голосованию. Об этом рассказал агентству председатель участковой комиссии.

На консульском учёте на Украине состоят более 150 тысяч россиян, ещё около 10 тысяч наших соотечественников проживают там временно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам в Конституцию. Избиратели 1 июля до 20:00 смогут высказать своё мнение на 3,6 тысячи участках, из которых 178 находятся в следственных изоляторах и больницах. Пять участков устроены в торговых центрах и «Москва-Сити»: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК «Око», «IQ-квартал», «Афимолл Сити» и Гостином Дворе.