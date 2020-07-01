ЦИК начнёт сообщать о результатах голосования практически в режиме онлайн

https://static.news.ru/photo/7d21284c-bb77-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принято решение отображать первые результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ практически в онлайн-режиме в информационном центре ЦИК с момента поступления данных, начиная с Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Председателем ЦИК принято решение, что отображать информацию о результатах голосования мы будем практически в режиме онлайн с момента поступления ее, начиная с Дальнего Востока, — пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр ЦИК.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могли проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлилось до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

Россияне также смогут проголосовать по поправкам в Конституцию страны на четырёх участках на территории Украины. Они открылись вовремя в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе.

Также избирательные участки открылись в Москве . Избиратели 1 июля до 20:00 смогут высказать своё мнение на 3,6 тысячи участков, из которых 178 находятся в следственных изоляторах и больницах. Пять участков устроены в торговых центрах и «Москва-Сити»: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК «Око», «IQ-Квартал», «Афимолл Сити» и Гостином Дворе.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным ЦИК России на утро 30 июня, в голосовании по поправкам приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей, явка составила 55,22%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина.