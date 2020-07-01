В Кремле объяснили, почему Путин пришёл на голосование без маски

https://static.news.ru/photo/bc616368-bb82-11ea-8650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА новости

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что президент пришёл на участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ без маски. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это не связано с пренебрежением мерами безопасности.

Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, — цитирует его «Подъём».

Владимир Путин 1 июля проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Глава государства приехал на избирательный участок № 2151, где он голосует традиционно. Участок расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Перед приездом президента помещения прокварцевали.

Путин после голосования получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели. Проголосовавшим жителям столицы выдают ручку, значок, браслет, календарик и билет программы «Миллион призов», дающий шанс выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Как писал NEWS.ru, в связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.