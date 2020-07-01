Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Глава государства приехал на избирательный участок № 2151, где он голосует традиционно.
Участок расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте,
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.
В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.
В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.
В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.
Ранее NEWS.ru писал, что по данным ЦИК России на утро 30 июня, в голосовании по поправкам приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей, явка составила 55,22%
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