Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/c427f79e-bb80-11ea-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели.

Об этом рассказал сотрудник участка номер 2151 в Российской академии наук, отвечая на вопрос о том, выдали ли российскому лидеру билет на получение приза, передаёт РИА Новости.

Проголосовавшим жителям столицы вручают набор, который включает ручку, значок, браслет, календарик и билет программы «Миллион призов», дающий шанс выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Владимир Путин 1 июля проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Глава государства приехал на избирательный участок № 2151, где он голосует традиционно. Участок расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.

Как писал NEWS.ru, российский премьер Михаил Мишустин принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Глава кабмина в среду пришёл на московский избирательный участок № 90, расположенный в школе 1241 на улице Николаева.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.