Мишустин объяснил свой выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Российский премьер Михаил Мишустин принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Глава кабмина 1 июля 2020 года пришёл на московский избирательный участок № 90, расположенный в школе 1241 на улице Николаева.
Политик показал свой паспорт, заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования,
Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение её истории, традиций и ценностей, — заявил Мишустин.
Почти одновременно с председателем правительства проголосовал и глава государства Владимир Путин. Он приехал на избирательный участок № 2151, где традиционно принимает участие в выборах. Пункт расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю с 25 июня по 1 июля.
В Нижегородской области и Москве жители могли проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлилось до 30 июня.
В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.
Россияне также смогут проголосовать по поправкам в Конституцию страны на четырёх участках на территории Украины. Они открылись вовремя в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе.
Также избирательные участки
В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.
По данным ЦИК России на утро 30 июня, в голосовании по поправкам приняли участие свыше 49,6 миллиона избирателей, явка составила 55,22%.
О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова после публикации в своём Instagram о том, что она отдала свой голос за поправки в Конституцию, поблагодарив при этом президента России Владимира Путина, подверглась сильной критике со стороны болельщиков.
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