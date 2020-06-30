Загитова подверглась травле из-за голосования по поправкам в Конституцию

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова после публикации в своём Instgram о том, что она отдала свой голос за поправки в Конституцию, поблагодарив при этом президента России Владимира Путина, подверглась сильной критике со стороны болельщиков.
На одного уважаемого россиянина в моих глазах стало меньше, — написал пользователь.
На портале «Чемпионат», где и оставляли свои
Между тем, фанаты отметили, что Загитова идёт по пути гимнастки Алины Кабаевой. Не забыли фанаты отметить также и то обстоятельство, что весь спорт в России находится на госфинансировании, поэтому у многих атлетов нет зачастую выбора.
Ранее NEWS.ru писал, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вызвал на спарринг политика Навального после его оскорблений в адрес семьи известного спортсмена.
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