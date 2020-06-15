Плющенко вызвал Навального на мужской разговор из-за оскорблений

https://static.news.ru/photo/46e04506-af29-11ea-b866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко жёстко ответил на критику со стороны политика Алексея Навального.

instagram.com/plushenkoofficial

Навальный раскритиковал Плющенко и его семью за призыв проголосовать по поправкам в конституцию. При этом политик назвал сына Плющенко «несчастным ребёнком», а самого спортсмена и его супругу Яну Рудковскую — «алчными и бессовестными родителями».

Мне стыдно жить с тобой в одной стране. Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить, — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.