Средняя явка 1 июля на голосовании по поправкам составила 57,43%

https://static.news.ru/photo/57d2f4f4-bb80-11ea-bf03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 57,43%.

Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ на 12.00 мск 1 июля.

Согласно данным онлайн-табло в информцентре ЦИК, активнее всех участие в голосовании приняли жители Тывы — 88,25%, Чечни — 85,89% и Кемеровской области — 84,78%. Наиболее низкая явка фиксируется в Мурманской области — 32,68%.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, избиратели должны приходить на участки в медицинских масках и перчатках, а для заполнения бюллетеней им выдаются одноразовые ручки. Входы на участки и выходы разделены.

Список поправок содержит несколько сотен изменений. Они закрепляют понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, верховенство российских законов над решениями международных органов. Одна из поправок предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост главы государства, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее в голосовании уже приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства приехал на избирательный участок № 2151, где президент традиционно принимает участие в выборах. Пункт расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте, писал NEWS.ru.