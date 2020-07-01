Пекин отреагировал на итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/6d1d7228-bc41-11ea-8ea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайская Народная Республика уважает выбор россиян, сделанный во время голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил 2 июля 2020 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В ведомстве считают плебисцит одним из важнейших событий в политическом календаре РФ.

Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ, отражают выбор граждан РФ <...>. Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнёром в новую эпоху, Китай всегда будет уважать выбор и путь развития, сделанный гражданами РФ, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что Пекин продолжит поддерживать усилия Кремля по реализации стабильного и устойчивого социально-экономического развития РФ. По его словам, КНР готов сотрудничать с Москвой на основе существующих договорённостей на взаимовыгодных условиях, пишет РИА Новости.

Центризбирком сообщил итоги голосования по поправкам в Конституцию. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сказала, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей.

Вечером 1 июля жители Москвы вышли на акцию против поправок на Пушкинскую площадь. В центре столицы собрались сотни человек. В Петербурге на митинг на Дворцовой площади собрались порядка 100 человек. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.