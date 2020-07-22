Дерматокосметолог развеяла мифы об «опасных» родинках

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Злокачественные родинки не так просто отличить от обычных, как принято считать, заявила врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая.

В интервью «Аргументам и фактам» специалист развеяла мифы о родинках, которые принято считать опасными для человека. Так, по её словам, не все тёмные родинки несут в себе угрозу. Злокачественная опухоль — меланома, может оказаться и бесцветной. Кроме того, она опровергла мнение, что выпуклые родинки безопасные. Меланома тоже может выступать над поверхностью кожи и даже быть волосатой.

Признаками недоброкачественности являются: неровные края, неоднородая окраска невуса, зуд, быстрый рост, кровоточивость, — цитирует Донецкую издание.

Одна добавила, что при малейшем намёке на эти признаки нужно обращаться к врачу. Только он может определить, является ли родинка злокачественной.

Ранее заместитель главного врача стационара Пироговского центра онкологии Владислав Саржевский сообщил, что в России зафиксировано увеличение случаев заболеваемости меланомой. По его словам, в сегодняшней официальной статистике наблюдается четыре-пять случаев заболеваемости меланомой на 100 тысяч населения.

Как писал NEWS.ru, женщины в России сталкиваются с меланомой чаще мужчин. Разница в уровне заболеваемости между мужчинами и женщинами может быть связана с тем, что вторые чаще подвергают себя процессам, которые могут повлиять на развитие меланомы кожи.