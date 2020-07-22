Дерматокосметолог развеяла мифы об «опасных» родинках

Злокачественные родинки не так просто отличить от обычных, как принято считать, заявила врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая.
В интервью «Аргументам и фактам» специалист
Признаками недоброкачественности являются: неровные края, неоднородая окраска невуса, зуд, быстрый рост, кровоточивость, — цитирует Донецкую издание.
Одна добавила, что при малейшем намёке на эти признаки нужно обращаться к врачу. Только он может определить, является ли родинка злокачественной.
Ранее заместитель главного врача стационара Пироговского центра онкологии Владислав Саржевский сообщил, что в России зафиксировано увеличение случаев заболеваемости меланомой. По его словам, в сегодняшней официальной статистике наблюдается четыре-пять случаев заболеваемости меланомой на 100 тысяч населения.
Как писал NEWS.ru, женщины в России сталкиваются с меланомой чаще мужчин. Разница в уровне заболеваемости между мужчинами и женщинами может быть связана с тем, что вторые чаще подвергают себя процессам, которые могут повлиять на развитие меланомы кожи.
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