Депздрав Москвы раскрыл детали смертельного отравления арбузом

Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы раскрыла детали отравления в одной из семей, в результате которого умерли 61-летняя женщина и 15-летняя девочка — бабушка и внучка. Накануне они купили арбуз в одном из магазинов «Магнита».

9 сентября на станцию скорой помощи им. А. С. Пучкова поступило несколько вызовов по поводу проявлений острой кишечной инфекции у семьи. Первая бригада скорой ранним утром прибыла по вызову к бабушке. Врачи провели осмотр пациентки и рекомендовали госпитализацию, однако пациентка отказалась ехать в больницу, о чём имеется запись в медицинской документации. Через несколько часов на станцию поступил вызов врачей к подростку. Одновременно с девочкой была осмотрена и её мама, на момент вызова состояние пациентов не требовало госпитализации, были даны рекомендации. Через несколько часов по тому же адресу вновь поступил вызов скорой помощи к матери. Женщину в связи с ухудшением состояния госпитализировали в профильный стационар, — говорится в комментарии ведомства, который поступил в NEWS.ru.

По данным департамента, первый раз врачи приехали к бабушке. Утром пожилой женщине предложили лечь в больницу, однако она отказалась. Второй раз приехала скорая уже к подростку. Но её состояние не вызвало беспокойства. Девочке дали необходимые рекомендации. Через несколько часов поступил новый вызов от семьи. Матери школьницы потребовалась госпитализация.

Вечером того же дня две бригады скорой помощи совершили вызов в связи с ухудшением самочувствия к бабушке и подростку. Они незамедлительно были доставлены в профильные стационары. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Точная причина смерти будет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, — отметили представители департамента.

Кроме того, стало известно о состоянии матери подростка. Женщина сегодня пыталась отказаться от дальнейшего лечения.

Мама, поступившая в больницу 9 сентября, сегодня написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре. Также сегодня к ней был вызов на дом врача-терапевта, который настоятельно рекомендовал госпитализацию в стационар в виду её состояния. Пациентка согласилась и была доставлена в профильный стационар. В настоящий момент ей оказывается полный комплекс медицинской помощи, — подчеркнули в ведомстве.

В Москве отравилась семья из трёх человек (отец, который является четвёртым, от арбуза отказался). На следующий день после трапезы у матери, бабушки и внучки началась обильная рвота. Приехавшие на место специалисты СМП не стали госпитализировать пострадавших, списав всё на обычное отравление.