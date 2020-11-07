Дептранс Москвы призвал водителей «переобуть» машины

https://static.news.ru/photo/91fc83ac-226e-11eb-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный департамент транспорта обратился к водителям с призывом сменить летнюю резину на зимнюю в связи с изменением погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Не ждите заморозков и снега. Переобуйтесь сейчас и сберегите нервы и время потом, — заявили в ведомстве.

Этой ночью столбик термометра опустился ниже нуля, местами образовалась гололедица. В дептрансе отметили, что все машины ЦОДД были переобуты.

Ранее эксперт журнала «За рулём» Владимир Соловьёв рассказал, что некоторые водители допускают «глупые» ошибки при смене резины, устанавливая изношенные покрышки. Ещё одной ошибкой является монтаж шин «насухую», когда не используются специальные смазки.

Как писал NEWS.ru, в МЧС назвали три главных фактора опасности летних шин зимой.