Дегтярёв рассказал о запрете массовых мероприятий в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/c0f3068c-1ff7-11eb-968a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Александр Янышев/khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что из-за распространения коронавируса в регионе в скором времени запретят массовые мероприятия. По его словам, решение о сроках будет принято после совещания в режиме видео-конференц-связи с вице-премьером Татьяной Голиковой, которое намечено на 6 ноября.

К введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно. Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. <...> Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия, — цитирует Дегтярёва РИА Новости.

Агентство отмечает, что также будет определена дата выхода с каникул школьников. Пока они готовятся приступить к очным занятиям 9 ноября. Руководители крупных промышленных предприятий должны ввести гибкий график начала и окончания рабочего дня, чтобы рассредоточить людей и снизить вероятность заражения.

В Хабаровском крае 5 ноября зафиксировали 234 случая заражения коронавирусом, что стало суточным антирекордом. Сейчас ежесуточный прирост заболевших — до 1,4%, это выше, чем по стране.

Коечный фонд для больных COVID-19 в крае составляет 2932 места, в резерве находятся более 400 коек. Лечение получают 5502 жителя региона, из них 2477 (45%) — в стационаре, остальные амбулаторно. В тяжёлом состоянии находятся 17 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв 22 октября сообщил: половина сотрудников регионального правительства отправлены на карантин из-за коронавируса. По его словам, заболеваемость в регионе «растёт существенно». Дегтярёв также объяснил решение о введении ограничений на посещение кафе, баров и ресторанов. Губернатор уточнил, что все увеселительные заведения работают до 23:00, а кальяны запрещены.