Дегтярев показал, как изменил обстановку в своём кабинете

https://static.news.ru/photo/41e044dc-d66d-11ea-b38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: degtyarev_info /instagram.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев внёс изменения в интерьер своего кабинета. Политик повесил в нём карту России, карту полётов авиации в Хабаровском крае, портрет первого генерал-губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока Николая Муравьёва-Амурского, а также икону Валаамской Богородицы.

В кабинете появилась карта воздушных линий Хабаровского края. Видите, какой большой край, чтобы долететь из Хабаровска на север, нужно преодолеть 1700 километров, карта России — её не было в кабинете губернатора, — заявил Дегтярев в видеоролике, опубликованном в Instagram.

Врио губернатора назвал Муравьёва-Амурского «замечательным человеком», он удивился почему портрета этого чиновника XIX века не было в кабинете раньше. Дегтярев также пояснил, что икона Валаамской Богородицы везде его сопровождает.

Исполняющий обязанности главы Хабаровского края показал, что украсил кабинет моделями Амурского судостроительного завода и Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. В кабинете появились модели самолётов Су-35, Су-57, Superjet, а также модели подводных лодок.

Граф Муравьев-Амурский был генерал-губернатором Восточной Сибири с 1847 по 1861 годы. Он сыграл видную роль в расширении российских владений. В 1990 году его прах перевезли из Парижа во Владивосток.

Дегтярев занял пост врио губернатора Хабаровского края 20 июля. До этого главой региона был Сергей Фургал, которого задержали по подозрению в организации убийств в 2004 и 2005 годах. Президент России Владимир Путин своим указом прекратил полномочия Фургала в связи с утратой доверия.

NEWS.ru писал, что Дегтярёв сообщило приезде в Хабаровск провокаторов из Грузии.