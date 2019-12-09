https://static.news.ru/photo/be8122de-19cd-11ea-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Всероссийский Дед Мороз будет встречать Новый год с пирогами и соленьями. О своих кулинарных предпочтениях он рассказал 8 декабря на встрече с детьми и журналистами в Ставрополе.

Будут пироги с рыбкой, картошкой, капустой, всевозможные соленья и грибы, самые разные ягоды. Будет и квашеная капуста, потому что это блюдо богато витамином C. Я веду здоровый образ жизни и всем рекомендую, — цитирует сказочного персонажа ТАСС.

На встрече выяснилось, что Дед Мороз любит загорать, не пользуется мобильным телефоном. Также он рассказал о своей длинной бороде и о том, как за ночь ему удаётся разнести все подарки.

Ранее NEWS.ru писал, что Дед Мороз из Великого Устюга начал новогоднее путешествие по России. Первой его остановкой стал Красноярск. В общей сложности волшебный персонаж посетит 28 российских городов. За три года своих новогодних путешествий по стране Дед Мороз посетил более 260 социальных учреждений и 220 семей.