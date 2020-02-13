https://static.news.ru/photo/2303d08e-4ea9-11ea-8378-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не верит в виновность предпринимателя Бориса Минца. Последнего заочно арестовали в Москве по делу о растрате 34 млрд рублей.

Я не верю в виновность Бориса Минца и его сыновей и уверен, что придёт время — и Борис снова будет строить в России новые прекрасные здания и развивать созданный и любимый им и тысячами посетителей Музей русского импрессионизма в Москве, — говорится в сообщении Чубайса в Facebook.

По его словам, не в первый раз одна из сторон имущественного спора, не дожидаясь законных результатов, переводит его в уголовную плоскость, где с самого начала избирается жёсткая мера пресечения в виде ареста. Чубайс усомнился, что такая мера поможет узнать истину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Высокий суд Лондона запретил российскому миллиардеру, владельцу O1 Group Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на $572 млн по всему миру, что фактически означает блокировку имущества на такую сумму. Банк «Открытие» также выступает в этом деле в роли соистца. Исковые требования связаны с мошенническими сделками, которые были заключены в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка.