Читинская УК снесла построенную пенсионером детскую площадку

https://static.news.ru/photo/94d0c9c2-9dc0-11ea-9c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пенсионер построил во дворе своего дома в Чите несколько деревянных конструкций для детей. Местные жители попросили снеси площадку.

Сотрудники управляющей компании уничтожили конструкции, передаёт «Чита.ру». На их месте обещают построить площадку для воркаута.

Эти сооружения были построены из старых досок, металла, проволоки. Они представляли реальную угрозу для жизни и здоровья детей, — отметили в городской мэрии.

В местной администрации добавили, что во дворе этого дома уже есть детская площадка, оборудованная по ГОСТам.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат городской думы Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, Роман Арефьев перемотал площадку у себя во дворе пищевой плёнкой, чтобы дети на фоне распространения коронавируса не нарушали режим обязательной самоизоляции.