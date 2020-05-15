Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 49 тысяч

https://static.news.ru/photo/67706604-9d8e-11ea-812a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выздоровели ещё 2427 человек после коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49 840, — цитирует её ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, главврач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников пересчитал официальные данные по количеству заражённых коронавирусом в России. По мнению медика, в стране осталось около 130 тысяч пациентов, из которых лишь 7 тысяч человек — тяжелобольные.

20 мая столичный мэр Сергей Собянин заявил, что только в больницы Москвы ежедневно поступают более тысячи тяжелобольных пациентов с COVID-19. Ранее градоначальник говорил, что количество бессимптомных носителей вируса в городе может быть втрое выше учтённого властями.