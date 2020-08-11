Число уголовных дел против создателя «Омбудсмена полиции» возросло до 14

https://static.news.ru/photo/eda867c6-dbeb-11ea-abb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Воронцов/vk.com

В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено ещё семь уголовных дел, а общее их количество достигло 14. Об этом рассказал его адвокат Сергей Тюленев.

Он пояснил, что шесть новых дел возбуждены по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), ещё одно — по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии (ст. 242 УК РФ).

Юрист добавил, что следствие уже ознакомило защиту Воронцова с постановлениями о возбуждении дел, передаёт ТАСС.

Воронцов был задержан в начале мая. На него завели дела о вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также об оскорблении власти. В начале июня они были переданы из столичного главка МВД в Главное следственное управление СКР по Москве. По словам адвокатов, обвинение предъявлено только по одному из дел, а остальные — «мертворождённые».

В настоящее время Воронцов находится в СИЗО. Как писал NEWS.ru, Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил ему срок содержания под стражей до 6 ноября. Защита, в свою очередь, настаивала на смягчении меры пресечения до домашнего ареста, подписки о невыезде или поручительстве.