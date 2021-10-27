Чемпион «Арнольд Классик» посоветовал россиянам медитацию во время локдауна

Победитель соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик», заслуженный мастер спорта России Дмитрий Яшанькин в комментарии NEWS.ru посоветовал россиянам медитировать и заниматься «любой физической активностью» во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября — йогой, цигуном, тай чи и единоборствами. Он отметил, что в период локдауна, когда фитнес-клубы временно закроются, лучше ограничить употребление калорийных блюд, заменив их «белковыми и растительными».

Танцы перед телевизором под любимого артиста, прогулки с детьми на свежем воздухе, упражнения в приложении смартфона! Такое «тихое» время — прекрасная возможность освоить новый навык, изучить непривычные движения, практики, которые давно откладывали. Йога, тай чи, цигун, единоборства, дыхание, расслабление, медитация. Так можно улучшить и форму, и настроение! Отличное время заняться собой и своим здоровьем! — подчеркнул Яшанькин.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. При этом региональные власти получили право самостоятельно расширять период выходных.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в мегаполисе закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны будут работать только навынос. Те или иные меры на период нерабочих дней приняли многие регионы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не понимает общей реакции на поведение россиян, которые во время вынужденных «каникул» собрались поехать в Турцию и Египет. Бояться, что вернувшиеся из отпуска туристы станут новыми разносчиками инфекции, не стоит.