Центру «Насилию.нет» отказали в обжаловании внесения в список «иноагентов»

https://static.news.ru/photo/fd9869c6-8332-11eb-ba2f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Замоскворецкий суд Москвы отказался принимать иск центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» к Минюсту из-за включения организации в список иностранных агентов, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Интересы центра представлял юрист «Агоры» Кирилл Коротеев.

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении административного иска «Насилию.нет», поданного к Минюсту России за включение центра в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, — говорится в Telegram Чикова.

По его словам, организация просила признать незаконным решение заместителя министра юстиции Олега Свириденко о включении в реестр иноагентов и обязать Минюст устранить нарушения прав центра.

Центр считает распоряжение Минюста незаконным, поскольку оно основано на акте внеплановой проверки Главного управления Минюста России по Москве, проведённой с грубыми нарушениями закона о защите прав юридических лиц, — подчеркнул он.

Чиков отметил, что чиновники не имели оснований для проведения проверки, а вывод о нарушении закона об НКО-иноагентах не основан на правовых нормах. Минюст не установил, что деятельность организации осуществляется в интересах иностранных источников финансирования.

Накануне центр «Насилию.нет» начали выселять из арендованного помещения без объяснения причин. NEWS.ru подробно рассказывал о том, как на объявленный властями иноагентом центр «Насилию.нет» и его руководителя Анну Ривину Минюст составил административный протокол, им грозят крупные штрафы. Чиновники полагают, что организация занималась политической деятельностью, призывая руководство страны принять меры для защиты жертв домашней агрессии во время пандемии и выступая за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, автором которого выступает депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина. Она уверена, что организация не занимается политикой и осуществляет те функции, которые не выполняет государство. При этом парламентарий обратила внимание, что за последние годы иностранными агентами признают в основном правозащитные и «либеральные» НКО, а консервативные организации, финансируемые из-за рубежа, остаются «безнаказанными».