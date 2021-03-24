ЦБ предложил внести изменения в УК РФ для наказания телефонных мошенников

https://static.news.ru/photo/32804616-8d2b-11eb-a877-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России выступил с предложением внести дополнительные изменения в Уголовный кодекс, регламентирующие ответственность для телефонных мошенников. Благодаря этим поправкам, считают в банках, злоумышленники не смогут избежать суда.

ЦБ отмечает, что в 2020 году число атак на банковских клиентов с применением методов социальной инженерии выросло на 88% по сравнению с предыдущим годом. И в 84% случаев преступники связываются с потенциальными жертвами именно по телефону. Проблему ЦБ видит в том, что в настоящее время подобные преступления могут квалифицироваться по разным статьям УК РФ.

Для решения проблемы Банк России считает необходимым внести дополнения для упрощения квалификации подобных преступлений: чтобы они подпадали под ч. 6 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), — приводит сообщение регулятора РИА Новости.

При этом эксперты отмечают, что в Уголовном кодексе есть все статьи, по которым можно привлекать к ответственности телефонных мошенников за те или иные действия. Адвокат Александр Иноядов считает нецелесообразным изменять ч. 6 ст. 159, устанавливающую квалифицированный признак к ч. 5. По его словам, все другие формы хищений, которые совершаются путём обмана или злоупотребления доверием, квалифицируются по общей норме.

Как ранее писал NEWS.ru, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России в 2020 году инициировал блокировку почти 7,7 тысячи сайтов. Среди них были мошеннические ресурсы, замаскированные под продажу авиа- или железнодорожных билетов, и сервисы по переводу средств, говорится в тематическом обзоре регулятора.