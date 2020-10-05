Бывший сенатор от КЧР задержан по подозрению в крупном мошенничестве

https://static.news.ru/photo/4ffa9e88-07ae-11eb-aadc-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Дерев Фото: council.gov.ru

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев задержан в Севастополе в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Каких-либо подробностей собеседник агентства не привёл.

СКР возбудил в отношении Дерева уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» ещё в 2012 году. По версии следствия, преступления были совершены в 2007–2010 годах. Тогда две подконтрольные Дереву компании — «Меркурий-2» и «Киево-Жураки АПК» — заключили контракты на строительство в Карачаево-Черкесии и Адыгее свиноводческих комплексов. Стоимость работ была завышена и незаконно возмещена из бюджета, ущерб составил 110 млн рублей.

В 2018 году экс-сенатор был арестован, а в марте 2019-го Мосгорсуд отпустил его на свободу, отказавшись продлевать срок содержания под стражей. Виновным себя Дерев не признал.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-сенатор назвал своё уголовное преследование местью за показания по делу Арашуковых. В СКР, в свою очередь, утверждают, что эти дела никак не связаны.