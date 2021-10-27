Благотворители попросили Путина не признавать их иноагентами

Главы благотворительных фондов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой включить их организации в список учреждений, на которых не распространяется законодательство об иностранных агентах. Они отметили, что благотворительные организации не могут заниматься политической деятельностью. Об этом рассказал учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский, передают «Такие дела».

Авторы обращения обратили внимание, что деятельность благотворителей контролируется Минюстом. Они напомнили, что сейчас нормы об иноагентах не распространятся на религиозные организации, госкомпании и их НКО, торгово-промышленные палаты, объединения работодателей и международные фонды.

Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведённого федерального закона. Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям её устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России, — говорится в обращении.

Письмо подписали в том числе учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Я в помощь» актёр Никита Кукушкин, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин и президент Русфонда Лев Амбиндер. Всего под обращением фамилии оставили 40 человек.

Ранее изменить закон об иноагентах призвала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета. Она заявила, что поддерживает журналистов в «желании бороться за свободу слова и журналистики» и сама получает информацию преимущественно на сайтах, которые включены в список иноагентов.

Президент России Владимир Путин признал, что в действующем российском законодательстве об иностранных агентах существуют размытые критерии. Он пообещал ещё раз изучить возникшую ситуацию.