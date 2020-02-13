Басманный суд столицы вынес решение о заключении под стражу заочно предпринимателя Бориса Минца. Об аресте бизнесмена ходатайствовало следствие.
Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Его отсчёт начнётся с момента задержания предпринимателя,
Минцу и его сыновьям Александру и Дмитрию вменяется растрата 34 млрд рублей банка «Открытие». С 2015 года они проживают за пределами России и объявлены в международный розыск. Виновными они себя не признают и утверждают, что уголовное дело против них инициировано недоброжелателями с целью отъёма бизнеса и имущества.
Ранее NEWS.ru писал, что Высокий суд Лондона заблокировал активы семьи Минца на $572 млн. Основанием для этого послужило требование банка «Траст» о взыскании убытков на сумму более $700 млн.
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