https://static.news.ru/photo/28b0b0ea-4e42-11ea-91a7-fa163e074e61_660.jpg Борис Минц Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Басманный суд столицы вынес решение о заключении под стражу заочно предпринимателя Бориса Минца. Об аресте бизнесмена ходатайствовало следствие.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Его отсчёт начнётся с момента задержания предпринимателя, сообщает ТАСС.

Минцу и его сыновьям Александру и Дмитрию вменяется растрата 34 млрд рублей банка «Открытие». С 2015 года они проживают за пределами России и объявлены в международный розыск. Виновными они себя не признают и утверждают, что уголовное дело против них инициировано недоброжелателями с целью отъёма бизнеса и имущества.

Ранее NEWS.ru писал, что Высокий суд Лондона заблокировал активы семьи Минца на $572 млн. Основанием для этого послужило требование банка «Траст» о взыскании убытков на сумму более $700 млн.