Биолог посоветовал россиянам носить маски при любой вирусной болезни

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Россиянам следует принять на вооружение практику масочного режима в общественных местах и применять её впредь. Это будет актуальным во время сезонных вспышек инфекций, считает замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии доктор биологических наук Александр Семёнов.

Он отметил, что этот элемент культуры широко распространён в развитых странах: когда человек чувствует себя плохо, он надевает маску. Такое давно уже стало нормой в крупных городах Европы и США и воспринимается как естественный элемент заботы об окружающих.

Полностью мы, надеюсь, носить маски никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций. Это хорошая практика предотвращения их распространения, — цитирует Семёнова ТАСС.

Что касается масочного режима, введённого из-за пандемии коронавируса, то он, по мнению специалиста, продержится ещё «очень долго».

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун высказал надежду, что в ближайшее время в столице не придётся возвращаться к режиму полной самоизоляции. Многое, по его словам, зависит от самих горожан.