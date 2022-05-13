Baza: в Москве «заминировали» машину бывшего заместителя генпрокурора

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве неизвестные «заминировали» автомобиль бывшего заместителя генерального прокурора Ивана Кондрата, сообщает Telegram-канал Baza. Когда машину привезли на шиномонтаж, чиновник обнаружил под задним бампером две странные коробки, обмотанные изолентой.

Кондрат вдруг увидел две странные коробки, обмотанные изолентой. Они были прикреплены под задним бампером с помощью магнитов. В сервис тут же вызвали полицию, кинологов, спасателей, — говорится в сообщении.

Приехавшие на место специалисты обследовали коробки и выяснили, что ничего опасного в них нет. Как оказалось, это бы муляж. Коробки сняли с машины в сервисе, после чего Кондрат отправился в полицию.

Кондрат ушёл в отставку с должности заместителя генпрокурора России по собственному желанию в 2007 году.

В апреле неизвестные «заминировали» вокзалы, школы, торговые центры, детские сады, суды и морской порт в Севастополе. Сотрудники правоохранительных органов проверяли сообщения о минировании около 20 объектов. В результате специалисты не обнаружили опасных предметов.