Банки за три месяца помогли врачам из десятков регионов

https://static.news.ru/photo/3cf2c3ae-ba3f-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эстафета #ПоможемВместе, которую устроили российские банки, завершилась спустя три месяца после старта. За это время кредитные организации успели помочь врачам более чем 20 регионов страны.

Среди участников акции были Московский кредитный банк (МКБ), Абсолют Банк, Росбанк и Газпромбанк. Организатором выступил Экспобанк, который также предоставлял поддержку медикам.

Первым эстафету принял Абсолют Банк, который передал маски и перчатки в больницы Омска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Московский кредитный банк поспособствовал в приобретении средств индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей московской Городской клинической больницы № 52. Также медицинское учреждение получило технику, необходимую для лечения пневмонии. Кроме того, МКБ помог Солнечногорской центральной районной больнице купить респираторы и защитные костюмы, а также совместно с НКО ИНКАХРАН и фондом «Подари жизнь» организовал питание подопечных фонда, которые находятся на лечении в стационаре.

Росбанк совместно с фондом «Крылья жизни» закупил СИЗ для врачей нижегородской Городской клинической больницы № 40. Также помощь от организации получили медики в Уфе, Краснодаре, Челябинске, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Тверской области — банк поддерживал их при помощи Русфонда.

Помимо этого, вместе с Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» банк потратил больше восьми миллионов рублей на финансирование социальных некоммерческих организаций из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Самары.

Газпромбанк направил медицинские средства в Тольяттинскую клиническую больницу № 5, Самарскую областную детскую инфекционную больницу, Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге и областную детскую клиническую больницу № 2 в Воронеже. Медики получили приборы для дезинфекции помещений, медицинские комбинезоны, респираторы и пульсоксиметры для оперативного определения уровня кислорода в крови у пациентов.

Экспобанк купил пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые были направлены в региональные больницы. Кроме того, компания отправила в инфекционные медицинские учреждения Новосибирска и Курска антисептики, маски и перчатки. Также от банка медперсонал получил компенсацию проезда на такси и общественном транспорте.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам предложил сохранить доплаты для соцработников. Люди продолжат получать деньги до 15 сентября.

Дополнительные выплаты получат работники социальных учреждений, детских интернатов и домов престарелых, а также педагоги, психологи, медицинский персонал.