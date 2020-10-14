Автоэксперт рассказал, как бороться с подставами на дорогах

https://static.news.ru/photo/e91684f6-0e2f-11eb-913f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт Алексей Аксёнов напомнил о разных видах автоподстав, которыми пользуются мошенники, и назвал некоторые способы борьбы с ними.

Как рассказал в эфире «Радио 1» Аксёнов, схема с якобы поцарапанной иномаркой, из которой выходят три амбала и просят компенсировать ущерб, сейчас не прокатывает. Мошенники стали действовать элегантнее: появились женщины, а то и бабушки, от которых не ждёшь подвоха и которые сами готовы вызвать автоинспекцию. Они манипулируют пострадавшим. В какой-то момент напуганные автовладельцы поддаются на провокацию и соглашаются отдать деньги.

Человека подводят к тому, что он сам предлагает решить вопрос и таким образом идёт на преступление, — говорит эксперт.

На вопрос, как защититься от подобного, автоэксперт порекомендовал не решать ничего по телефону, а вызывать автоинспектора. Как правило, при его появлении, мошенники снимают свои претензии и уезжают.

Он добавил, что происшествие нужно фиксировать в любом случае, чтобы избежать дальнейших претензий. Кроме того, доказать свою невиновность возможно при помощи комплексов фотовидеофиксации на дорогах Московского региона. Их число значительно выросло за последнее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Невинномысска жители пожаловались на банду несовершеннолетних, занимающихся автоподставами. Схема проста: подросток прыгает под автомобиль, к нему подбегает товарищ, якобы ставший свидетелем наезда.