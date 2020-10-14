Автоэксперт рассказал, как бороться с подставами на дорогах

Эксперт Алексей Аксёнов напомнил о разных видах автоподстав, которыми пользуются мошенники, и назвал некоторые способы борьбы с ними.
Как
Человека подводят к тому, что он сам предлагает решить вопрос и таким образом идёт на преступление, — говорит эксперт.
На вопрос, как защититься от подобного, автоэксперт порекомендовал не решать ничего по телефону, а вызывать автоинспектора. Как правило, при его появлении, мошенники снимают свои претензии и уезжают.
Он добавил, что происшествие нужно фиксировать в любом случае, чтобы избежать дальнейших претензий. Кроме того, доказать свою невиновность возможно при помощи комплексов фотовидеофиксации на дорогах Московского региона. Их число значительно выросло за последнее время.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Невинномысска жители пожаловались на банду несовершеннолетних, занимающихся автоподставами. Схема проста: подросток прыгает под автомобиль, к нему подбегает товарищ, якобы ставший свидетелем наезда.
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