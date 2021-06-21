Автоэксперт призвал сократить список запрещённых неисправностей от МВД

Координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов предложил кардинально сократить список технических неисправностей автомобиля, за которые водителей можно было бы штрафовать. Как отметил автоэксперт в беседе с НСН, ГАИ по сути предложила дать возможность проводить экспресс-техосмотр на дорогах.

Если речь идёт о безопасности дорожного движения, то идею ГИБДД надо сократить, и она будет абсолютно правильной, — сказал он.

По мнению Шкуматова, проверять на дорогах инспекторы должны колёса и диски, которые являются самыми уязвимыми элементами автомобиля. Из-за их неисправности происходят две трети ДТП. Все другие проверки приведут к обратному эффекту.

Предложение ГИБДД заработает на безопасность дорожного движения, если ограничиться проверкой на дороге шин и дисков, — утверждает автоэксперт.

Шкуматов считает, что ГАИ по сути предложила дать возможность проводить экспресс-техосмотр, однако на дороге инспектор не сможет нормально это сделать, поскольку все сложнейшие инструментальные методы диагностики автомобиля не будут работать. Кроме того, это вызовет критику, а также приведёт к вымогательству со стороны сотрудников ГИБДД.

Ранее сообщалось, что проект МВД о расширении перечня технических неисправностей транспортного средства не поддержало Министерство экономического развития. В ведомстве посчитали «необоснованным» наказание за нефункционирующие антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар. По мнению ведомства, названные неисправности угрозу безопасности дорожного движения напрямую не создают. Из-за этого положения проекта списка неисправностей являются «избыточными». Кроме того, они вызовут «необоснованные расходы».