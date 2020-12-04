Арбитраж постановил передать государству Башкирскую содовую компанию

https://static.news.ru/photo/9cf1197c-3622-11eb-9596-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/soda_ru

Арбитражный суд Республики Башкортостан постановил передать в пользу государства большинство акций Башкирской содовой компании.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Ранее в ситуации с компанией требовал разобраться президент России Владимир Путин.

В связи с утратой государственного контроля над активами АО «Башкирская содовая компания», исполняя требование главы государства, прокуратура провела проверку. Надзорное ведомство в итоге выявило нарушения законодательства о приватизации. Генпрокуратура обратилась в арбитраж с иском об истребовании имущества из незаконного владения.

Суд поддержал исковые требования. В пользу России истребованы 95,72% именных акций компании из незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия».

Суд также постановил, что АО «Реестр» и банк «Уралсиб», бывшие номинальными держателями акций, должны списать ценные бумаги со счетов ответчиков и перевести их на счёт Росимущества.

Как писал NEWS.ru, внимание президента к Башкирской содовой компании привлекла резонансная ситуация с горой Куштау в Башкирии, где компания планировала провести геологоразведку и вырубить лес. Президент отметил, что ситуация с Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.