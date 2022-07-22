Аналитик предупредил россиян об опасности бесплатных VPN-сервисов Аналитик Кашкин предупредил россиян об опасности бесплатных VPN-сервисов

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Практически 90% бесплатных VPN-сервисов, популярных среди россиян, передают данные о пользователях третьим лицам, при этом каждое пятое приложение даже не скрывает реальный IP-адрес человека, заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. В беседе с Lenta.ru он аргументировал свое мнение, ссылаясь на исследование специалистов Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА, которые проанализировали 72 наиболее популярных сервиса VPN.

Разработчики и зарубежные магазины приложений либо не информируют клиентов о потенциальной угрозе, либо помещают условия политики конфиденциальности в труднодоступные локации внутри программы, — рассказал Кашкин.

Он отметил, что в последнее время VPN-технологии становятся все более популярными во всем мире. При этом 87% таких программ «перехватывают» мобильный трафик клиентов, а еще 39% устанавливают сторонние мобильные приложения. По словам Кашина, 19% VPN-сервисов даже не скрывают реальный IP-адрес пользователя и могут допустить утечку DNS. Эти данные могут помочь кибермошенникам взламывать сторонние ресурсы, на которых регистрировались пользователи.

Несмотря на то что сейчас VPN-программы установлены на миллионы гаджетов россиян, для большинства пользователей остаётся неочевидным тот факт, что пользование такими сервисами ставит под удар их личную и финансовую безопасность, — резюмировал Кашкин.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки интернет-ресурсов, однако и использование таких приложений не приветствуют. Он также выступил против блокировки сервиса YouTube в России.