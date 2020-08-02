Активист с флагом ЛГБТ встал на пути у бойцов ВДВ в Ярославле

ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин провёл акцию в День воздушно-десантных войск в Ярославле. Он встал с флагом ЛГБТ и плакатом «Геи тоже служат в ВДВ» перед празднующими десантниками.
Молодого человека защитили сотрудники полиции, однако нападавшие успели три раза ударить его по голове и три раза в живот,
Сначала ко мне подошли двое мужчин в голубых беретах и попытались что-то мне сделать, один толкнул меня. Потом откуда-то появились ещё около десяти человек в спортивных костюмах и набросились на меня, — поделился он.
По его словам, другие десантники реагировали на происходящее спокойно.
Некоторые проходили просто мимо, а один даже поддержал. Он сказал тем, кто на меня напал, что-то типа: «Что вы к нему пристали, пусть выражает своё мнение. Я сам с Украины приехал и иногда хожу по городу со своим национальным флагом. И что в этом криминального?» — подчеркнул он.
Активист обратился к врачам после ЧП, а также написал заявление в полицию. Силовики уже допросили участников конфликта и сейчас проводят проверку.
Как писал NEWS.ru, в московском парке Горького произошла драка между бойцами ВДВ и сотрудниками Росгвардии. Конфликт начался, когда один из празднующих солдат ударил росгвардейца.
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