100 дней мучений: чем опасна болезнь Лайма, которой страдала Белла Хадид Кто еще из знаменитостей болел боррелиозом

Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белла Хадид

26-летняя супермодель Белла Хадид сообщила поклонникам, что прошла 100-дневный курс лечения от болезни Лайма, из-за чего на время оставила работу на подиуме. По ее словам, обычный укус клеща 15 лет назад превратил ее жизнь в мучение. Чем опасна болезнь Лайма и как проявляются ее симптомы — в материале NEWS.ru.

Почему Белла Хадид не появлялась на публике 100 дней

В последние месяцы Белла Хадид перестала появляться на публике и участвовать в модных показах. Как она сообщила позже, причиной стало плохое самочувствие из-за болезни Лайма. В соцсетях модель поделилась снимками из клиники и призналась, что на протяжении последних 100 дней проходила курс интенсивной терапии. Модель сообщила, что страдала от невидимой инфекции целых 15 лет и теперь полностью здорова. Она поблагодарила врачей и друзей, которые ее поддерживали, и пообещала «посвятить свою дальнейшую жизнь распространению любви», а также «всегда быть самой собой». Белла отметила, что не жалуется на судьбу и считает свою болезнь «жизненным уроком».

«Вселенная работает самыми болезненными и прекрасными способами, но я должна сказать, что если вы боретесь — все наладится. Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и в лучшее, тогда тучи начнут рассеиваться», — сообщила девушка.

Что такое болезнь Лайма и чем она опасна

Белла Хадид обратилась к врачам из-за хронической усталости, головной боли и появившихся болей в суставах. Она также периодически замечала проблемы с памятью и концентрацией, испытывала тревогу и беспричинную депрессию. Впервые болезнь Лайма у модели диагностировали в 2012-го году, но заразилась она несколькими годами ранее. Полностью излечить недуг не удалось. В 2023-м Хадид снова почувствовала симптомы.

Фото: Социальные сети Белла Хадид

По данным сайта gemotest.ru, болезнь Лайма или клещевой боррелиоз считается одним из самых известных инфекционных заболеваний, переносимых клещами — оно широко распространено в России. Симптомами болезни Лайма называют боли в суставах, проблемы с сердцем и кожей, нервной системой, а также расстройство памяти и болезненные спазмы мышц. Коварность болезни в том, что ее трудно диагностировать, так как симптомы схожи с признаками других заболеваний. Болезнь Лайма хорошо лечится на начальном этапе, однако может быстро переходить в хроническую форму и даже приводить к смерти. Впервые болезнь Лайма выявили в 1976 году в городке Лайм (Коннектикут, США), поэтому она получила такое название.

Как можно заразиться болезнью Лайма

Заразиться болезнью Лайма можно после укуса клеща, который обычно присасывается в места с тонкой кожей: подмышечные впадины, пах, шею, волосистую часть головы. Возбудитель болезни попадает в кровь человека со слюной клеща, после чего посредством лимфы передается к внутренним органам. Существуют и другие пути заражения: при употреблении в пищу молока, не прошедшего термическую обработку, а также внутриутробное заражение (от матери — плоду).

По данным клиники Инвитро, в большинстве случаев болезнь Лайма излечивается с помощью антибиотиков. При этом иммунитета не формируется — переболевшие могут заражаться многократно.

Как понять, что у тебя болезнь Лайма

Инкубационный период заражения болезнью Лайма составляет от 3 до 30 дней, в среднем — две недели. Первичными признаками являются симптомы инфекционного процесса (интоксикация и температура до 40°С) с покраснением кожи в месте укуса, диаметр которого может достигать 15-20 см. Другими симптомами болезни Лайма являются менингит, радикулит, светобоязнь, онемение части лица, боли в ухе, повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям, болезненность при движении глазных яблок, тошнота и рвота, одышка, головокружение, нарушение сна и чувствительности пальцев. Во многих российских лабораториях можно сдать анализ крови на клещевой боррелиоз или определение повышенного уровня антител класса IgM к боррелиям. Стоимость исследования начинается от 945 рублей.

Фото: shutterstock.com

Кто еще из известных людей пережил болезнь Лайма

Весной 2021 года блогер Виктория Боня заявила, что ее бывший супруг Алекс Смерфит мог умереть из-за обострения болезни Лайма. Мужчина долгое время жаловался на упадок сил и депрессию, но врачи не могли найти причину, все анализы были в норме. Поставить диагноз смогли лишь опытные специалисты. А Боня сообщила, что Смерфит в прямом смысле едва выжил.

В 2021 году актер Алек Болдуин также признался, что страдает болезнью Лайма. О наличии коварного недуга рассказал и певец Джастин Бибер.

Переболевшая боррелиозом певица Аврил Лавин даже создала фонд помощи тем, кого укусил клещ. В свое время исполнительница несколько месяцев была приковала к постели и думала, что умирает. В 2015 году стало известно, что актриса Эшли Олсен страдает запущенной формой болезни Лайма. Звезда не просто плохо себя чувствовала, но и плохо выглядела, а также не могла полноценно работать.

Келли Осборн заразилась болезнью Лайма в 2004 году во время празднования дня рождения отца Оззи Осборна. На заднем дворе дома ее укусил клещ и она оказалась парализована. Девушку лечили в Германии и, в конце концов болезнь отступила. Переболел боррелиозом и комедийный актер Бен Стиллер. Он долгое время страдал сильными болями в суставах, а медики не могли понять, в чем проблема. Актер прошел полный курс лечения и самочувствие нормализовалось.

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