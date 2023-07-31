Малышева рассказала, как распознать укус боррелиозного клеща Малышева: на месте укуса боррелиозного клеща появляется отметина в виде мишени

Фото: CHROMORANGE/Ruediger Rebmann/Global Look Press

Укус боррелиозного клеща на коже проявляется покраснением, похожим на мишень, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что характерная отметина появляется почти сразу, поэтому, увидев такое покраснение, необходимо сразу обратиться ко врачу.

Иммунолог Андрей Продеус подтвердил симптом и подчеркнул, что боррелиоз, известный также как болезнь Лайма, опаснее клещевого энцефалита. Врач объяснил, что от боррелиоза не существует прививки, так что защититься можно, только каждый час осматривая себя на предмет укусов.

Все начинается в ОРЗ, но потом в месте укуса возникает очень характерный симптом — симптом мишени. Такой красный кантик и посередине мишень. Если вдруг на месте укуса есть — практически гарантировано, что это болезнь Лайма, — сказал Продеус.

Малышева уточнила, что особенно внимательными нужно быть жителям Сибири и Дальнего Востока, а также жителям Подмосковья и средней полосы России.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что кроме энцефалита и боррелиоза клещи переносят более 30 заболеваний. Так, укус клеща может привести к возникновению сыпного и возвратного тифа.