Названы последствия укусов клещей Специалист по инфекционным болезням Синицын предупредил о лихорадке после укуса клеща

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Клещи являются переносчиками опасных для человека инфекций, в том числе болезни Лайма и энцефалита, предупредил доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Борис Синицын. Он рассказал «МК в Крыму», что последствием укуса зараженного паразита может стать лихорадочный период, который длится от восьми до 11 дней, в зависимости от вида заболевания. Специалист отметил, что вариантов энцефалита существует два — восточный и западный.

Последний [западный] отличается более легким течением и меньшей летальностью, большим количеством стертых форм болезни. Лихорадочный период при нем длиннее и составляет 11 дней, а при восточном — восемь-девять дней, — уточнил доцент.

По словам Синицына, при невозможности отправиться в больницу, необходимо самостоятельно извлечь клеща вместе с головкой. После этого нужно обработать место укуса йодом, а паразита отдать на исследование. Специалист также рекомендует носить одежду, закрывающую волосяные части тела, и использовать репелленты.

Иммунолог Николай Крючков ранее объяснил, что определить укус клеща можно по сильному повышению температуры и общему недомоганию. По его словам, следить за состоянием необходимо, если есть подозрение о возможном контакте с членистоногими.