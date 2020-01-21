https://static.news.ru/photo/c526703e-3cc9-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, что отсутствие снега и холода привело к раннему пробуждению клещей.

Однако на данный момент температура всё же низкая для полной активности насекомых — им нужно около 8–10 градусов тепла. Поэтому, считает Шашина, массового выхода, который способен дать эпидемиологические осложнения, пока не будет. Но, напомнила представитель Роспотребнадзора, в зимнее время года меры предосторожности во избежание укуса клеща идентичны прочим — нельзя оставлять участки тела оголёнными, передаёт Sputnik.

Как писал NEWS.ru ранее, канадский певец Джастин Бибер страдает болезнью Лайма, возникающей в результате укуса заражённого клеща и проявляющейся симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.