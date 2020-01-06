https://static.news.ru/photo/7fc3316c-3265-11ea-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/yourbiebernews

Источники, посмотревшие документальный фильм о жизни канадского поп-R&B-певца Джастина Бибера до его премьеры, рассказали, что у музыканта диагностировано инфекционное заболевание — болезнь Лайма.

О своём недуге исполнитель узнал год назад и начал получать лечение. Побочным эффектом одного из препаратов, которые ему выписали медики, является акне — это видно на снимках папарацци. Впрочем, Бибер настроен оптимистично и в скором времени, после своего тура, планирует завести детей со своей женой Хейли, передаёт TMZ.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце. Через несколько месяцев и лет у больных могут испытывать боли в коленных суставах, проблемы с памятью и мыслительными процессами и стать подверженными сильной отёчности.

Как писал NEWS.ru ранее, Джастин Бибер анонсировал концертный тур и дату выхода нового сингла. Гастроли Бибера начнутся 14 мая в городе Сиэтл американского штата Вашингтон. В качестве последней даты в настоящее время указан концерт в Ист-Ратерфорд штата Нью-Джерси, куда артист приедет после канадской части тура.