Японка умерла после укуса клеща: что известно о новом вирусе Оз Жительница острова Хонсю умерла после укуса клеща. Стоит ли бояться россиянам вируса Оз, который переносят эти насекомые

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Минздрав Японии зарегистрировал первый случай летального исхода после заражения вирусом Оз. Жительница префектуры Ибараки на острове Хонсю умерла от этого заболевания. NEWS.ru узнал, когда возник новый вирус, как им можно заразиться и стоит ли бояться его россиянам.

Что такое вирус Оз

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что Оз относится к роду тоготовирусов. По его словам, заболевание передается человеку через укус клеща или комара.

«Вирус Оз заражает многих млекопитающих и человека. В двух районах Японии изучили 22 человек, у двоих нашли антитела. Чаще всего они есть у людей, которые связаны с природой, например, у охотников», — рассказывает вирусолог.

Собеседник NEWS.ru также отметил, что до жительницы Хонсю летальных случаев зафиксировано не было.

«Вирус Оз — не смертельный вирус. Не думаю, что начнется какая-то эпидемия», — заявил Альтштейн.

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Что известно о первой жертве вируса Оз

Первой жертвой вируса стала 70-летняя пенсионерка из префектуры Ибараки на острове Хонсю. Она умерла год назад, но известно об этом стало только сейчас. Как пишет агентство NHK со ссылкой на японский Минздрав, медики диагностировали у пациентки ишемический инсульт. Позже врачи выяснили, что незадолго до этого она заразилась вирусом Оз.

Министерство здравоохранения также сообщило, что заболевшая обратилась в больницу с жалобами на лихорадку и усталость. Исследования крови показали низкий уровень тромбоцитов, нарушение работы печени, а также наличие острой воспалительной инфекции. После обследования врачи обнаружили на теле умершей след от укуса клеща. Вскрытие показало, что женщина была заражена вирусом Оз.

Медики отметили, что заражение этим патогеном не всегда приводит к летальному исходу: некоторые японцы уже сталкивались с данным вирусом.

Когда вирус Оз впервые обнаружили в Японии

Вирус Оз впервые обнаружили в Японии в 2018 году. Его переносчиками могут быть клещи вида Amblyomma testudinarium, обитающие в регионе Канто, где расположена столица Токио. Как считает профессор Университета Миядзаки Канки Окабаяси, такой вид насекомых раньше обитал только на западе Японии, но теперь зона расширилась.

«Разносчики вируса устремились с запада на восток. Я думаю, необходимо усиливать меры против клещей», — отметил специалист.

Есть ли вакцина против вируса Оз

Нет, вакцины от нового вируса Оз не существует.

Выявлены ли случаи заражения вирусом Оз в России

Как заявляют в Роспотребнадзоре, за пределами Японии вирус не обнаруживали. В России зараженных нет. «Клещи — переносчики вируса Оз на территории России до настоящего времени не выявлены», — сообщили в ведомстве.

На сайте Роспотребнадзора также указано, что в пунктах пропуска через государственную границу РФ сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль.

Между тем Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru заявил, что в прошлом ученые фиксировали клещей с вирусом Оз на территории нынешней России: они были обнаружены еще во времена СССР.

«Я нашел работу российских ученых 1987 года о вирусе этой группы. Они обнаружили клещей с данным вирусом в Центральной России, Прикаспии и Закавказье. [У нас] было несколько случаев заражения, но без летального исхода. Клещи с вирусом Оз были также обнаружены в Киргизии», — резюмировал вирусолог.

Какие еще опасные болезни могут переносить клещи

Помимо вируса Оз, клещи могут переносить возбудителей разных патологий. Ранее ученые Тюменского медицинского университета открыли три новых вида этих насекомых, которые могут распространять чуму и лихорадку Западного Нила. По словам исследователей, эти клещи обитают в Сибири и Монголии.

Паразиты принадлежат к семействам Macronyssidae и Spinturnicidae. Первый вид переносит боррелиоз (болезнь Лайма), энцефалит, туляремию, чуму, лихорадку Западного Нила, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и другие опасные инфекции. Второй — бартонеллез.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказывал, что клещи также распространяют вирус Хасеки, который похож на ОРВИ. На территории РФ этот патоген был впервые выявлен в 2010 году во Владивостоке. Специального лечения инфекции нет, врачи прописывают заболевшим жаропонижающие препараты.

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В каких регионах РФ клещи наиболее опасны

Как рассказывает терапевт Алена Гуляева, жителям ряда субъектов необходимо обязательно вакцинироваться от клещевого энцефалита из-за высокого риска заражения. По ее словам, это заболевание встречается в России не везде.

«На Урале и в Сибири эндемичными являются все территории Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской областей, Республика Алтай и Алтайский край. К ним же относятся центральные регионы России — Тверская, Ивановская и Костромская области», — пояснила она.

Алена Гуляева подчеркнула, что боррелиозом можно заразиться во всех регионах РФ. Наиболее активны клещи в период с мая по июль.

Как защититься от клещей

Чаще всего клещи обитают в высокой траве и кустарниках. Чтобы снизить риск укуса, перед прогулкой в лесу необходимо надеть закрытую одежду и использовать специальные спреи, а по возвращении — проводить осмотр кожных покровов. Если клещ присосался к коже, следует обратиться в травмпункт, где его осторожно извлекут.

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