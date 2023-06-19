Иммунолог напомнил, как обезопаситься от клещей Иммунолог Жемчугов посоветовал проверять тело на наличие укусов клещей после каждой прогулки

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Чтобы обезопасить себя от клещей и инфекций, переносчиками которых являются паразиты, следует проверять тело на наличие укусов после каждой прогулки и похода в лес или парк, посоветовал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В разговоре с «Народными Новостями» он напомнил, что перед выходом на природу нужно подобрать одежду, которая сможет защитить от членистоногих.

Перед походом в лес следует правильно одеваться, а приходя из леса, нужно себя внимательно осматривать. И еще не забывать про своих домашних животных. <...> Некоторые вирусы могут погубить питомцев. Поэтому очень важно опрыскивать их и давать специальные таблетки, — подчеркнул специалист.

Также можно обработать тело и одежду специальными спреями, которые отпугивают клещей. Но даже в этом случае следует проверить себя на укусы дома. Дело в том, что такие спреи в большей степени защищают от комаров, а не от членистоногих, пояснил Жемчугов.

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По словам иммунолога, клещи обитают не только в глухих местах, но и в парках, в скверах и даже на кладбищах. Он предупредил, что обработка территорий от членистоногих не всегда помогает и защищает от паразитов. Клещи переносят несколько десятков заболеваний, которые получают от больных животных.

Если же избежать укуса не удалось, то нужно обратиться к специалисту. Вытащить членистоногое можно самостоятельно, предварительно намазав место керосином. Такой способ поможет перекрыть дыхательные пути паразита. После этого клеща следует сдать в лабораторию, заключил иммунолог.

Специалисты Роспотребнадзора ранее напомнили, что при обнаружении клеща в черте города необходимо обратиться в местную администрацию. В ведомстве заявили, что, если членистоногое прикрепилось к человеку во время прогулки в парке, сквере или на набережной, разбираться с этим должна мэрия.