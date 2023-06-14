Россиянам напомнили, куда обращаться при обнаружении клещей в городе В Роспотребнадзоре посоветовали обращаться в администрацию при обнаружении клещей в городе

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При обнаружении клещей в черте города необходимо обращаться в местную администрацию, напомнили специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что, если членистоногое прикрепилось к человеку во время прогулки в парке, сквере или на набережной, разбираться с этим должна мэрия, сообщает «МК в Красноярске».

Как уточняет издание, этот совет относится к ситуациям, когда клеща нашли после посещения общественной городской территории. В мэрии должны будут исследовать район, а затем провести обработку.

При этом специалисты Роспотребнадзора пояснили, что придомовые территории не находятся в зоне ответственности администрации. Если клещ был найден там, то необходимо сообщить об этом в управляющую компанию.

В ведомстве ранее заявили, что самцы клещей представляют такую же опасность, как и самки. У особей при этом наблюдаются различия в питании. Так, самки присасываются к жертве в течение нескольких суток, в то время как самцы могут прикрепиться к человеку всего за полчаса.

Иммунолог Николай Крючков предупредил, что кроме энцефалита и боррелиоза клещи переносят более 30 заболеваний. По его словам, членистоногие также могут быть переносчиками сыпного и возвратного тифа.