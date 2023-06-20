В Днепре нашли холеру: чем она опасна, надо ли бояться вспышки в России После уничтожения Каховской ГЭС мир может столкнуться с эпидемиями инфекций

Фото: AP/TASS

Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

В результате катастрофы на Каховской ГЭС в водах Днепра в Николаевской и Одесской областях обнаружили холероподобный вибрион, способный вызывать острые кишечные инфекции. Насколько это опасно, может ли начаться эпидемия холеры в зоне подтопления и дойти до России — в материале NEWS.ru.

В 28 тысяч раз больше нормы: что известно о холере в Днепре

В воде в Николаевской и Одесской областях обнаружили холероподобный вибрион, способный вызывать острые кишечные инфекции, заявили в центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

В больницах Николаевской области срочно оборудуют дополнительные места. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью западным СМИ заявил, что все украинские очистные сооружения перешли на экстренный режим дезинфекции. По его словам, усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Ляшко также сообщил, что вода в реке по определенным показателям загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. В Днепре запрещено купаться, ловить рыбу. Речной водой нельзя поить скот.

Какие болезни угрожают затопленным районам

Глава украинского Минздрава пояснил, что если грязная вода попадет в сети водоснабжения, это может привести к вспышке острых кишечных заболеваний, «затем вторая волна — это уже вирусные инфекции: гепатиты, холера, а затем третья — паразитозы».

Доктор медицинских наук, главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская назвала вылившееся в результате затопления территорий содержимое выгребных ям универсальным фактором распространения опаснейших болезней.

«Вследствие распространения комаров на чрезмерно увлажненной территории возможен рост числа заболеваний, передающихся через укусы москитов — к примеру, лихорадки Западного Нила. Также могут развиваться инфекционные поражения кожных покровов, вызванные грибковой флорой и микобактериями. Ну и самое опасное, не дай бог, холера», — заявила Голубовская.

Херсонскую область она назвала «старой холерной агломерацией». «Пандемия холеры еще не закончилась с 1960-х годов. Она периодически возникает», — подчеркнула Голубовская.

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС

Как передается холера

Холера — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Характеризуется водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до летального исхода. Распространяется, как правило, в форме эпидемий.

Заражение происходит преимущественно от необеззараженной воды — при купании в загрязненных водоемах, во время умывания или при мытье посуды инфицированной водой. Заболеть можно при употреблении зараженной пищи или через контактно-бытовой путь. Кроме того, холерные вибрионы могут переноситься мухами. При подозрении на холеру больных срочно госпитализируют в инфекционное отделение.

Надо ли бояться вспышки холеры в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с NEWS.ru пояснил, что пока, вероятно, речь идет об обнаружении холероподобного вибриона.

«В таком случае не будет эпидемии холеры, и никаких проблем в России не создаст. Это не патогенный организм. В наше время холера не является опасным заболеванием, она контролируется санитарной эпидемиологической службой и противоэпидемическими ограничениями», — пояснил ученый.

По его словам, в больших цивилизованных странах холера не доставляет больших проблем: «Кипяченая вода, нормальная канализация, мытье рук — для профилактики».

Между тем, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее заявлял, что разрушение Каховской ГЭС может привести к вспышкам не только холеры, но и гепатита, острых кишечных инфекций. По его мнению, России нужно предложить помощь Украине через международные организации, «потому что здравоохранение в этой стране разрушено до ручки».

По информации Онищенко, на новых российских территориях ведется мониторинг за холерным вибрионом. Он полагает, что сейчас нужно вновь оценить обстановку и подумать о прививках. В России существует качественная вакцина, подчеркнул бывший главный санитарный врач.

Геннадий Онищенко отметил, что в 2022 году, когда холеру выявили в 31 стране, ВОЗ испытывала проблемы с наличием вакцины в нужных объемах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Геннадий Онищенко

В беседе с «Радио-1» Онищенко указал, что возникновение возбудителя холеры — «это только начало» событий, которые могут привести к вспышке заболевания на территориях Украины и России.

«Если там возникнет заболеваемость, то она будет поздно диагностирована и в любом случае перекинется на нашу сторону», — спрогнозировал Онищенко.

Какие были самые крупные вспышки холеры

Крупнейшая в XXI веке вспышка холеры произошла на Гаити в 2010 году. Тогда эпидемия унесла жизни 4,5 тысячи человек. Среди гаитянцев было распространено поверие, что возбудитель инфекции попал на остров из-за вооруженных сил ООН, которые якобы намеренно занесли ее из Непала. Результаты исследования генома возбудителя показали, что холера действительно была завезена из Непала, но с большой долей вероятности переносчик не подозревал, что болен.

В 2006 году эпидемиологи предсказали, что в течение жизни двух следующих поколений возникнет холероподобная пандемия, которая способна вызвать спад экономики и унести жизни до 200 миллионов человек.

Всего с 1816 по 1975 годы в мире произошло семь холерных пандемий. Одна из наиболее страшных эпидемий продолжалась с 1852 по 1860 год. Она возникла в Индии, распространившись от дельты реки Ганг, достигнув Азии, Европы, Северной Америки и Африки, тогда скончались более 12 млн человек. Британский врач Джон Сноу установил, что источником заражения была зараженная вода.

Что известно об эпидемиях холеры в Российской империи и СССР

Первая эпидемия холеры в России возникла в 1830-1831 годах. По официальным данным, из 466 тысяч заболевших умерло 197 тысяч человек.

Последняя эпидемия холеры в СССР случилась в 1970 году. Первые эпизоды были выявлены в Астрахани, далее стали фиксироваться выше по течению Волги и ее притоков — в Волгоградской, Саратовской, Куйбышевской, Нижегородской и Пермской областях. В некоторых регионах холеру называли «волжской болезнью». Вспышки заболевания возникали в каспийских портах Дагестана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Также холера фиксировалась в черноморских городах — в Батуми, Одессе и Керчи. Всего заразилось несколько тысяч человек, сколько из них погибло — неизвестно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что риски распространения холеры в России сохраняются, однако в последние несколько лет случаев заболевания практически не наблюдается.

Фото: Май Начинкин/РИА Новости 01.07.1971 г. Борьба с эпидемией холеры в Астрахани. Санитарные врачи обследуют все рыболовецкие суда

Как не заразиться холерой

Вирусолог Георгий Викулов отметил, что мытье овощей и фруктов снижает риск заражения холерой. Также следует внимательно выбирать места для купания, особенно если речь идет о пресноводных водоемах.

«Возможны случаи заражения через воду, реже — через пищу. Очень важно правильное мытье овощей и фруктов в летний период. Купание в пресноводных водоемах увеличивает риск заражения, а также употребление некоторых морепродуктов, в частности, это речная рыба, раки, креветки, устрицы, необработанные термически», — объяснил Викулов.

По его словам, в зоне риска заражения находятся туристы, посещающие эндемичные жаркие страны, а также люди с низкой кислотностью желудочного сока и злоупотребляющие алкоголем.

Читайте также:

Биолог объяснил появление холеры в Николаевской области

Россиянам объяснили, можно ли пить воду из источников

Названы болезни, которыми можно заразиться при купании в водоеме