В граничащей с Россией стране выявили более 100 очагов чумы В Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией

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137 очагов чумы выявили в 17 аймаках Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций страны, сообщает ТАСС. Уточняется, что в зоне повышенного риска находятся западные регионы РФ, где ежегодно регистрируются случаи заболевания инфекцией среди людей.

Ученые отметили, что за последние десять лет уровень заболеваемости в этих областях возросла. Ближе всего к России природные очаги инфекции находятся в северо-западном регионе Увс, гранищем с республикой Тыва. В 2022 году российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность бубонной чумы увеличилась.

Инфекцию переносят грызуны и живущие на них блохи. Чума передается от инфицированного животного человеку в том числе при употреблении мяса в пищу.

Ранее заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы врач-инфекционист Сергей Рябов заявил, что три новых вида клещей, обнаруженные в Сибири и Монголии и являющиеся потенциальными переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила, вряд ли появятся в Подмосковье. Он подчеркнул, что в открытии нет ничего сенсационного, так как клещи могут напиться крови больного животного и стать переносчиками заболеваний.